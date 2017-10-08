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الصحافة الغانية: «محمد صلاح مُحطم قلوب الغانيين»

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الصحافة الغانية: «محمد صلاح مُحطم قلوب الغانيين» الصحافة الغانية: «محمد صلاح مُحطم قلوب الغانيين»

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كتب: كريم قماح

علقت الصحف والمواقع الغانية على مباراة والكونغو التي انتهت بفوز وتأهل الفراعنة إلى وكتبوا "محمد صلاح مُحطم قلوب الغانيين".

وتغلبت مصر على الكونغو ببرج العرب بهدفين لمحمد صلاح مقابل هدف للكونغو في برج العرب لتتأهل مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا عن المونديال وتصعد عن المجموعة الخامسة بـ 12 نقطة مقابل 8 نقاط لأوغندا و6 نقاط لغانا ونقطة وحيدة للكونغو قبل الجولة الختامية الشهر المقبل.

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وكتب موقع "pulse" الغاني بعد نهاية المباراة "صلاح يُحطم قلوب الغانيين" مع الثناء على صلاح الذي قاد مصر للفوز على الكونغو بفضل هدفيه الأول وهدفه الثاني الذي جاء في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء.

وستختم مصر مبارياتها في التصفيات الشهر المقبل بمواجهة غانا في ملعب الأخيرة.

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التحرير

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