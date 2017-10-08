بن راشد يهنئ مصر بالتأهل للمونديال: أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج

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هنأ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، الشعب المصري على التأهل مُنتخب بلاده إلى مونديال 2018 في روسيا، بعد الفوز اليوم على الكونغو بهدفين لهدف.

وغرد بن راشد عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «مبروك لمصر..ومبروك لكل العرب..صعود المنتخب لكأس العالم..ليلة عربية جميلة..أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج..كبيرة يا مصر دايمًا».



وتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، الذي يُقام العام المُقبل في روسيا، بعد تصدره المجموعة الخامسة بوصوله لـ12 نقطة بعد فوزه اليوم على الكونغو، وصعد رسميًا لتبقى جولة واحدة مع فارق 4 نقاط مع الوصيف أوغندا.