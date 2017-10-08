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محافظ الغربية يُكرم محمد صلاح

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محافظ الغربية يُكرم محمد صلاح محافظ الغربية يُكرم محمد صلاح

التحرير

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أعلن أحمد ضيف محافظ الغربية، عن إطلاق اسم نجم منتخب ، ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على إحدى  المدارس في قريه بسيون بالغربية، التى تخرج منها، تكريمًا على مجهوداته مع الوطني.

وقال محافظ الغربية في تصريحات تليفزيونية على قناة "صدى البلد": إن هذا القرار يأتى تكريما له ولأسرته ولعائلته بأكملها.

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وكان قد تأهل منتخب مصر رسميًا إلى  بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2018. 

وسجل محمد صلاح هدفي الفراعنة في الدقيقتين 71،و 95، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1. 

 

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التحرير

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