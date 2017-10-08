محافظ الغربية يُكرم محمد صلاح

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أعلن أحمد ضيف محافظ الغربية، عن إطلاق اسم نجم منتخب مصر، ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على إحدى المدارس في قريه بسيون بالغربية، التى تخرج منها، تكريمًا على مجهوداته مع المنتخب الوطني.

وقال محافظ الغربية في تصريحات تليفزيونية على قناة "صدى البلد": إن هذا القرار يأتى تكريما له ولأسرته ولعائلته بأكملها.

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وكان قد تأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.

وسجل محمد صلاح هدفي الفراعنة في الدقيقتين 71،و 95، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.