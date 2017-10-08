أبو تريكة يكتب شعرًا في تأهل مصر للمونديال

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هنأ محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، المنتخب الوطني بتأهله لكأس العالم، بطريقته الخاصة، مرتجلًا بيتًا شعريًا.

وكتب «أبو تريكة»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «في شهر الانتصارات علي عدونا اللدود حققنا حلمنا المنشود، ١٠٠مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا».

وتأهل منتخبنا رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، بعد التغلب على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم روسيا 2018.

