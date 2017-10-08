حسام حسن لـ«صلاح» : «ما أشبه الليلة بالبارحة»

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هنأ حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك و نجم منتخب مصر السابق على حسابه الشخصي الإنستجرام، المنتخب الوطني عقب الفوز على الكونغو بهدفين لهدف والصعود لمونديال كأس العالم بعد غياب 28 عاما.

ونشر حسام حسن صورة لفرحته بعد الهدف الذى سجله فى مرمى الجزائر عام 1989، والذى تم إحرازه فى الدقيقة الرابعة من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين فى التصفيات المؤهلة للمونديال وكان سببا في صعود مصر لكأس العالم مع صورة لمحمد صلاح عقب هدفه الثاني الذي ضمن للفراعنة التأهل ووجه عميد لاعبي العالم السابق رسالة للنجم المصري محمد صلاح قائلًا: «ما أشبه الليله بالبارحة»