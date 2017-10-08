طالبات جامعة المنيا يرقصن احتفالا بـ«الصعود للمونديال» (صور)

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سيطرت حالة من الفرحة على أهالي محافظة المنيا الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين العامة احتفالا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس العالم في روسيا.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي مساء اليوم الأحد بهدفين مقابل هدف.

وتشغيل الاغاني الوطنية؛ بسبب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى مونديال كأس العالم في روسيا، بفوزه، اليوم الأحد، على نظيره الكونغو، بهدفين احرزهما النجم محمد صلاح مقابل هدف واحد.



وتعالت الزغاريد في كافة شوارع المدن، وأطلق الشباب الشماريخ بالشباب كما شاركت الفتيات برفع أعلام مصر، وطافوا بها الشوارع والميادين العامة.

وشهد عدد كبير من شوارع المحافظة ازدحاما مروريًا غير مسبوق نتيجة خروج الجماهير من الكافيهات والأندية للاحتفال بالفوز.

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وفي قري المحافظة، أطلق العديد من الأهالى الأعيرة النارية في الهواء، وقام بعض الشباب بتوزيع الحلوى والمشروبات على الأطفال بالشوارع، فيما طافت مسيرات بالدراجات البخارية والتوك توك والتروسيكلات شوارع القرى.

كما شهد كورنيش مدينة المنيا احتفالات عارمة، وقام بعض أصحاب الكافيهات بإلقاء حلوى على المارة.

وشهدت جامعة المنيا أفراحًا عارمة إذ اكتظ الحرم بالطالبات اللاتي أخذن يرددن هتافات «تحيا مصر» ويرقصن على أنغام الأغاني الوطنية، وسجد الطلاب شكرا لله على الفوز المستحق للمنتخب وصعوده لنهائيات كأس العالم.

وحرص الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة على مشاهدة المباراة برفقة الطلاب أمام شاشة عملاقة تم تشغيلها خصيصا داخل الحرم الجامي، وعقب إعلان الفوز بدأ رئيس الجامعة تبادل التهاني مع الطلاب الذين التقطوا صورًا تذكارية معه.