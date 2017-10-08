أخبار عاجلة

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - وزير الأوقاف يعلن اليوم تفاصيل خطط الوزارة الدعوية -
الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. جماهير أسيوط يزحفون إلى الميادين للاحتفال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. جماهير أسيوط يزحفون إلى الميادين للاحتفال

11:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017

  • عرض 10 صورة

    e7ff9330a9.jpg

  • عرض 10 صورة

    281b4dd0e6.jpg

  • عرض 10 صورة

    8c7ef29e06.jpg

  • عرض 10 صورة

    ff299d656d.jpg

  • عرض 10 صورة

    4a73614211.jpg

  • عرض 10 صورة

    ba87202677.jpg

  • عرض 10 صورة

    db0d53122e.jpg

  • عرض 10 صورة

    00dc75209f.jpg

  • عرض 10 صورة

    eba41e7f67.jpg

  • عرض 10 صورة

    59eacd011d.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- رالي دراجات و

الألبوم التالى

بالصور- رالي دراجات و"سيلفي الصعود".. أبرز مشاهد احتفالات السويس

أسيوط - أسامة صديق:
زحف الآلاف من أهالي أسيوط إلى شوارع المحافظة والميادين العامة احتفالاً بتأهل الوطني لكأس العالم.

وكانت مقاهي وكافيتريات ومراكز شباب ونوادي ونقابات المحافظة امتلأت مساء اليوم الأحد بالجماهير التي تابعت مباراة المنتخب أمام نظيره الكونغولي، والتي حسمت تأهل المنتخب إلى .

وارتفعت الهتافات مع الهدف الأول لمحمد صلاح، وبعد أن ساد الحزن وخيمت الدهشة على وجوه المشجعين بعد هدف التعادل الكونغولي، جاءت ضربة الجزاء لمحمد صلاح وأعادت الحياة للمصريين الذين غاب عنهم حلم التأهل للمونديال طيلة 27 عامًا، وتحقق اليوم بأقدام صلاح ورافقه.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- الآلاف يحتفلون في بورسعيد بالتأهل لكأس العالم

    أخبار

  • بـ"المصريين أهم" و"أرقص يا حضري".. الشراقوة يحتفلون بالتأهل للمونديال

    أخبار

  • بالصور- رالي دراجات و"سيلفي الصعود".. أبرز مشاهد احتفالات السويس

    أخبار

  • بالصور – فرحة التأهل لكأس العالم تغلق كورنيش الإسكندرية

    أخبار

إعلان

3925d5b7b0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة