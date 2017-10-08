بالصور.. جماهير أسيوط يزحفون إلى الميادين للاحتفال

أسيوط - أسامة صديق:

زحف الآلاف من أهالي أسيوط إلى شوارع المحافظة والميادين العامة احتفالاً بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.

وكانت مقاهي وكافيتريات ومراكز شباب ونوادي ونقابات المحافظة امتلأت مساء اليوم الأحد بالجماهير التي تابعت مباراة المنتخب أمام نظيره الكونغولي، والتي حسمت تأهل المنتخب إلى كأس العالم.

وارتفعت الهتافات مع الهدف الأول لمحمد صلاح، وبعد أن ساد الحزن وخيمت الدهشة على وجوه المشجعين بعد هدف التعادل الكونغولي، جاءت ضربة الجزاء لمحمد صلاح وأعادت الحياة للمصريين الذين غاب عنهم حلم التأهل للمونديال طيلة 27 عامًا، وتحقق اليوم بأقدام صلاح ورافقه.​