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بالصور- الآلاف يحتفلون في بورسعيد بالتأهل لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور- الآلاف يحتفلون في بورسعيد بالتأهل لكأس العالم

11:16 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- رالي دراجات و

الألبوم التالى

بالصور- رالي دراجات و"سيلفي الصعود".. أبرز مشاهد احتفالات السويس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتفل الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، بصعود منتخب الأول لكرة القدم إلى 2018، عقب فوزه على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف.

وأطلقت السيدات الزغاريد، فيما حمل مواطنون أعلام مصر، وأطلق أخرون الألعاب النارية، مرددين هتافات : "صلاح يا صلاح بنحبك يا صلاح"، و"أرقص يا حضري".

وامتلأت شوارع المحافظة بالسيارات التي بثت الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت، وتوجهت في مسيرات إلى الميادين الرئيسية بأحياء المحافظة.​

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