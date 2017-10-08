بالصور- الآلاف يحتفلون في بورسعيد بالتأهل لكأس العالم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتفل الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، بصعود منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى كأس العالم روسيا 2018، عقب فوزه على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف.

وأطلقت السيدات الزغاريد، فيما حمل مواطنون أعلام مصر، وأطلق أخرون الألعاب النارية، مرددين هتافات : "صلاح يا صلاح بنحبك يا صلاح"، و"أرقص يا حضري".

وامتلأت شوارع المحافظة بالسيارات التي بثت الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت، وتوجهت في مسيرات إلى الميادين الرئيسية بأحياء المحافظة.​