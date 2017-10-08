بـ"المصريين أهم" و"أرقص يا حضري".. الشراقوة يحتفلون بالتأهل للمونديال

الشرقية – فاطمة الديب:

احتفل أهالي محافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد، بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كاس العالم لكرة القدم روسيا 2018، بالأعلام والأبواق، وترديد العديد من الهتافات بأسماء اللاعبين.

وتسببت الاحتفالات في إحداث حالة شلل تام لمعظم شوارع المحافظة؛ حيث خرج الشباب والأهالي بمختلف الفئات والأعمار بالميادين والطرقات العامة، مرددين عدة هتافات شهيرة، منها "ارقص يا حضري" و"المصريين أهم".

وفي مدينة منيا القمح، توقفت حركة القطارات بخط "القاهرة – الزقازيق" بمحطة سكك حديد منيا القمح؛ بسبب احتفالات الأهالي بتأهل المنتخب، حيث احتفل المواطنون فوق قضبان السكة الحديد بمزلقان محطة قطارات منيا القمح، بالتأهل، فيما تصادف قدوم قطار من الزقازيق إلى المحطة، حيث أطلق سائق القطار، صافراته، مطالبًا الأهالي بالتنحي جانبًا، وهو ما حدث بعد عدة دقائق.