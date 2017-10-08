أهالي بنى سويف ينظمون مسيرات احتفالًا بـ«المونديال»

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احتفل المئات من أبناء محافظة بنى سويف بتأهل المنخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم في روسيا، عقب انتهاء مواجهة الكونغو، وفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد.

واكتظت شوارع المحافظة بمسيرات للمواطنين الذين احتشدوا للاحتفال بفوز المنتخب، حاملين أعلام مصر، ورددوا الأغانى الوطنية والهتافات.

وفي سياق متصل، هنأ المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، الشعب المصري بمناسبة صعود المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، معربًا عن سعادته بفوز المنتخب المصري، المستحق على المنتخب الكونغولي.

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وأعرب عن تمنياته بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الانتصارات والإنجازات وعودة مصرنا الغالية لريادتها، ووجه حبيب التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة السعيدة والتي تحققت لأول مرة بعد 27 عاما.

وحرص محافظ بنى سويف على مشاركة الجماهير السويفية مشاهدتها لهذه المباراة التاريخية بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف، وسط حشد كبير من المواطنين، الذين تنفسوا الصعداء مع انطلاق صافرة حكم المباراة، بميلاد جيل جديد عالمي سيشارك فى مونديال روسيا 2018.