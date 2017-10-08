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بالصور- رالي دراجات و"سيلفي الصعود".. أبرز مشاهد احتفالات السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور- رالي دراجات و"سيلفي الصعود".. أبرز مشاهد احتفالات السويس

11:08 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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بالصور – فرحة التأهل لكأس العالم تغلق كورنيش الإسكندرية

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بالصور – فرحة التأهل لكأس العالم تغلق كورنيش الإسكندرية

السويس - حسام الدين أحمد:

انطلق عدد من قائدي الدراجات النارية في محافظة السويس، مساء اليوم الأحد، بمسيرة احتفالية جابت شوارع المحافظة احتفالاً بصعود الوطني لكرة القدم إلى تصفيات 2018.

ووسط آلاف المشجعين سارت الدراجات النارية تفتح مسارًا للمواطنين للعبور بين مسيرة السيارات التي خرجت منها الفتيات يلوحن بعلم احتفالاً بفوز المنتخب.

وانطلقت مسيرات الأفراح بطريق الكورنيش والطريق المؤدي لشارع الجلاء، بينما حرص المشجعين على التقاط صور السيلفي مع علم مصر، وفي خلفيهم مشهد الاحتفالات وأضواء الألعاب النارية.​

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