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أنشيلوتي يوضح لماذا رونالدو ظاهرة

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أنشيلوتي يوضح لماذا رونالدو ظاهرة أنشيلوتي يوضح لماذا رونالدو ظاهرة

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن لاعبه كريستيانو رونالدو يعد ظاهرة لما يتمتع به من موهبة وقوة بدنية.

ويقول أنشيلوتي عن الجناح البرتغالي "دربت عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين، ولكن رونالدو ظاهرة، فهو يتمتع بموهبة لا تصدق بجانب قوته البدنية."

وأضاف أنشيلوتي "لدينا العديد من اللاعبين الذين سيساعدوننا على اللعب بأسلوب هجومي وتقديم أفضل أداء ممكن."

ويخوض النادي الملكي مساء السبت ثالث مباراة ودية له تحت قيادة أنشيلوتي أمام باريس سان جيرمان استعدادا للموسم المقبل.

وكان البلانكو قد فاز بورنموث، أحد فرق الدرجة الثانية الإنجليزية بستة أهداف دون رد، في أول مباراة وتعادل في الثانية أمام ليون الفرنسي 2-2.

ويفتتح ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من الليجا أمام ريال بيتيس أحد يومي 17 أو 18 من أغسطس المقبل.

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