بالصور – فرحة التأهل لكأس العالم تغلق كورنيش الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

احتفل الآلاف من مواطني بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، بفوز المنتخب المصري على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، والذي تصدر به قمة المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ليتأهل رسميًا لمونديال روسيا 2018.

وعبر جماهير المنتخب عن فرحتهم بالهتاف ورفع الأعلام في شوارع المحافظة، مرددين "تحيا مصر"، واتبعوها بالتقاط بعض الصور التذكارية احتفالا بالتأهل لكأس العالم.

وتسبب توافد الجمهور على شوارع الإسكندرية الرئيسية في حالة من الشلل المرور بطول طريق الكورنيش والطرق الفرعية بوسط الإسكندرية، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها بالميادين العامة تحسبا لوقوع أعمال شغب.

وتأهل المنتخب المصري عقب احتلاله قمة المجموعة الخامسة بعد مرور خمس جولات من فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة.