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بالصور – فرحة التأهل لكأس العالم تغلق كورنيش الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور – فرحة التأهل لكأس العالم تغلق كورنيش الإسكندرية

11:07 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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بسبب الاحتفالات.. توقف حركة قطارات

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بسبب الاحتفالات.. توقف حركة قطارات "القاهرة – الزقازيق" بالشرقية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

احتفل الآلاف من مواطني بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، بفوز المصري على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف، والذي تصدر به قمة المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ليتأهل رسميًا لمونديال 2018.

وعبر جماهير المنتخب عن فرحتهم بالهتاف ورفع الأعلام في شوارع المحافظة، مرددين "تحيا "، واتبعوها بالتقاط بعض الصور التذكارية احتفالا بالتأهل لكأس العالم.

وتسبب توافد الجمهور على شوارع الإسكندرية الرئيسية في حالة من الشلل المرور بطول طريق الكورنيش والطرق الفرعية بوسط الإسكندرية، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها بالميادين العامة تحسبا لوقوع أعمال شغب.

وتأهل المنتخب المصري عقب احتلاله قمة المجموعة الخامسة بعد مرور خمس جولات من فعاليات المجموعة برصيد 12 نقطة.

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