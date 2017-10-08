بسبب الاحتفالات.. توقف حركة قطارات "القاهرة – الزقازيق" بالشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

توقفت حركة القطارات بخط "القاهرة – الزقازيق" بمحطة سكك حديد منيا القمح بمحافظة الشرقية، منذ قليل؛ بسبب احتفالات الأهالي بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.

وتجمهر المحتفلون فوق قضبان السكة الحديد بمزلقان محطة قطارات منيا القمح، احتفالًا بالتأهل، فيما تصادف قدوم قطار من الزقازيق إلى المحطة، حيث أطلق سائق القطار، صافراته، مطالبًا الأهالي بالتنحي جانبًا، وهو ما حدث بعد عدة دقائق.