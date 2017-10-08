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انتشار أمني مُكثف بكافة ميادين القاهرة.. والداخلية تدفع بالشرطة النسائية

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مصراوي Masrawy

انتشار أمني مُكثف بكافة ميادين القاهرة.. والداخلية تدفع بالشرطة النسائية

11:05 م الأحد 08 أكتوبر 2017

انتشار أمني مُكثف بكافة ميادين القاهرة.. والداخلية تدفع بالشرطة النسائية

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان:

دفعت الأجهزة الأمنية بالعاصمة بعناصر من الشرطة النسائية والبحث الجنائي وخبراء المفرقعات لتأمين احتفالات المواطنين بتأهل لكأس العالم.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة بكافة الميادين، وتفقد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة خدمات الأمنية بميدان التحرير وباقي ميادين العاصمة.

وأجرت إدارة المرور تحويلات مرورية للسيطرة على أية تكدسات مرورية بمناطق التجمعات.

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