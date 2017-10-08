رئيس البرلمان العربي يهنأ مصر بصعودها إلى كأس العالم

القاهرة (مصراوي)

هنأ رئيس البرلمان العربي المنتخب المصري بتأهله إلى نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل بعد فوزه على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الإسكندرية.

وكتب الدكتور مشعل بن فهم السلمى على تويتر الأحد "نبارك لمصر والعالم العربي تأهل المنتخب المصر بجانب المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم روسيا 2018."

وتابع "نتطلع إلى وصول مزيد من المنتخبات العربية."

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونعو المجموعة برصيد نقطة واحدة.