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واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا

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مصراوي Masrawy

واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا

11:02 م الأحد 08 أكتوبر 2017

واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا

السفارة الأمريكية في أنقرة

اسطنبول (د ب أ)

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة عن تعليقها "بأثر فورى " لكل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا من أجل "إعادة تقييم التزام التركية تجاه منشآت وأفراد البعثة (الدبلوماسية) الأمريكية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت الأسبوع الماضي عن "قلقها العميق" إزاء اعتقال موظف في قنصليتها بإسطنبول، رافضة الاتهامات التي وجهت إليه. والموظف هو مواطن تركي وهو ثاني موظف محلي يتم اعتقاله في تركيا خلال هذا العام.

كما انتقد البيان الأمريكي أيضا "تسريبات من مصادر في الحكومة التركية يبدو أنها تهدف إلى محاكمة الموظف في وسائل الإعلام بدلا من محكمة قانون". وتسببت تلك الخطوة في تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت وسائل الإعلام التركية قد انتشرت بها معلومات حول الموظف. وقالت التقارير الإعلامية إن الموظف اعتقل لقيامه بالتجسس، وأضافت أنه مرتبط بأتباع فتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة الذي يعد من ألد خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهناك عدد من المواطنين الأمريكيين محتجزين في تركيا، بينهم قس مسيحي. كما أن هناك مواطنين ألمان بينهم صحفيين اثنين وناشط حقوقي، خلف القضبان.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن وزير الخارجية التركي مولود داود أوغلو تحدث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أمس السبت.

وترغب أنقرة في أن تسلم الولايات المتحدة فتح الله جولن إليها، حيث تتهمه بالتدبير لمحاولة الانقلاب التي تمت العام الماضي. كما أن تركيا غاضبة من ألمانيا لأنها منحت اللجوء إلى مواطنين أتراك بينهم بعض أنصار جولن.

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