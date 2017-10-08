عبد الباري عطوان: مصر أهل لكأس العالم

القاهرة- (مصراوي)

هنأ الكاتب والصحفي الفلسطيني عبدالباري عطوان المنتخب المصري على تأهله إلى كأس العالم في روسيا، بعد فوزه اليوم الأحد على منتخب الكونغو.

وكتب عطوان على تويتر: "تهانينا الحارة للأشقاء في مصر العروبة لتأهلهم لكأس العالم في روسيا".

وتابع:" مصر تستحق هذا التأهيل وهي أهل له، والسعودية ونأمل أن تلحق بها تونس والمغرب".

واحتفل الفلسطينيون في قطاع غزة بفوز مصر على الكونغو، وأقيمت شاشات عرض في قلب القطاع لكي يتمكن المواطنون من متابعة المباراة.

وفازت مصر اليوم على الكونغو بهدفين سجلهما نجم المنتخب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في الدقيقتين 61 و94، من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الكونغو الوحيد أرنولد بوكا موتو في الدقيقة 87.

وصعد المنتخب إلى كأس العالم العام المقبل بعد غياب دام 28 سنة. كانت اخر مرة تأهلت فيها مصر إلى كأس العالم في إيطاليا 1990.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة قبل واحدة من انتهاء التصفيات بينما جاءت اوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وغانا في المركز الثالث بست نقاط بينما يتذيل الكونعو المجموعة برصيد نقطة واحدة.