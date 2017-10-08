علي جمعة بعد تأهل مصر لكأس العالم: اللهم أجعل أيامنا سرور

كتب - عبد الله قدري:

أعرب علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن سعادته بتأهل مصر لمونديال روسيا 2018.

وقال جمعه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللهم أجعل كافة أيامنا في مصر فرحاً وسروراً، وأدم على هذا الشعب نعمة السعادة والمحبة والوفاق".

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.