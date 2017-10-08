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علي جمعة بعد تأهل مصر لكأس العالم: اللهم أجعل أيامنا سرور

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مصراوي Masrawy

علي جمعة بعد تأهل لكأس العالم: اللهم أجعل أيامنا سرور

11:11 م الأحد 08 أكتوبر 2017

علي جمعة بعد تأهل مصر لكأس العالم: اللهم أجعل أيامنا سرور

علي جمعة

كتب - عبد الله قدري:

أعرب علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن سعادته بتأهل مصر لمونديال 2018.

وقال جمعه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللهم أجعل كافة أيامنا في مصر فرحاً وسروراً، وأدم على هذا الشعب نعمة السعادة والمحبة والوفاق".

وتأهل المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.

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