​برلماني: لاعبو المنتخب أظهروا عزيمة المصريين في الشدائد

القاهرة- مصراوي:

أشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بأداء لاعبي المنتخب الوطني، عقب فوزهم وتأهلهم لكأس العالم بروسيا 2018.

وقال وطني في بيان صحفي، إن مباراة اليوم من أصعب المباريات التي خاضها المنتخب على مدار تاريخه، حيث أن حلم 27 عامًا بالتأهل لكأس العالم تحقق اليوم بهدفين للاعب الكبير محمد صلاح، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب المصري كانوا رجالا على قدر المسئولية وأظهروا عزيمة المصريين في الشدائد خلال الدقائق الأخيرة للمباراة.

ووجه وطني، التهنئة لكل الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذا الفوز التاريخي، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب الحاليين سطروا اسمهم بأحرف من نور في التاريخ بعد هذا الإنجاز.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.