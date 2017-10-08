المراكب تطلق صافراتها في أسوان احتفالًا بـ«المونديال» (صور)

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تحول كورنيش النيل بأسوان إلى كرنفالات من الاحتفالات الجماهيرية، عقب انتهاء مباراة مصر والكونغو المصيرية، والتى حقق خلالها المنتخب الوطنى فوزًا مستحقًا بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد، صعد به إلى مونديال كأس العالم روسيا 2018.

وتحول كورنيش النيل وعدد من الشوارع الجانبية إلى كتل بشرية من المواطنين وخاصة الشباب والعائلات التى خرجت للاحتفال بالشوارع.

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وأطلقت المراكب والسيارات صافراتها احتفالا بالفوز، فيما حمل الشباب والأطفال الأعلام تعبيرًا عن فرحتهم بالفوز الغالى والصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 28 سنة.

وقام أصحاب المحال التجارية بتوزيع الحلوى والمشروبات الغازية على المواطنين للمشاركة فى الاحتفال بالصعود لكأس العالم، كما حملت السيارات مكبرات الصوت مصدرة الأغانى الوطنية تعبيرًا عن الفرحة بالفوز.