السيسي يتلقى التهنئة من ولي العهد السعودي بتأهل المنتخب لكأس العالم

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب الوطني المصري لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا منتصف العام المقبل.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية الشقيقة، متوجهًا بالتهنئة كذلك للشعب السعودي بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الشقيق لنهائيات كأس العالم.

وأعرب الرئيس عن تمنياته للمملكة العربية السعودية ولكل الدول العربية الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء.