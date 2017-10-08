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السيسي يتلقى التهنئة من ولي العهد السعودي بتأهل المنتخب لكأس العالم

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السيسي يتلقى التهنئة من ولي العهد السعودي بتأهل المنتخب لكأس العالم السيسي يتلقى التهنئة من ولي العهد السعودي بتأهل المنتخب لكأس العالم

التحرير

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تلقى الرئيس عبد الفتاح اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم خالص تهانيه بمناسبة تأهل الوطني المصري لكرة القدم إلى نهائيات المقرر إقامتها في منتصف العام المقبل.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية الشقيقة، متوجهًا بالتهنئة كذلك للشعب السعودي بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الشقيق لنهائيات كأس العالم.

وأعرب الرئيس عن تمنياته للمملكة العربية السعودية ولكل الدول العربية الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء.

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التحرير

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