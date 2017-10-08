وزير الرياضة السعودي يهنئ منتخب مصر بعد تأهله لمونديال روسيا

القاهرة- (مصراوى):

هنأ وزير الرياضة السعودي تركي آل الشيخ، منتخب مصر على التأهل إلى مونديال روسيا، وذلك بعد الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال تركي، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏أبارك للمنتخب المصري الشقيق تأهله لكأس العالم ٢٠١٨م، ألف مبروك لأبناء مصر ‏وبالتوفيق في المونديال".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عاماً، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان قد فاز مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الاحد.