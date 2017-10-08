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​برج خليفة الإماراتي يكتسي بألوان علم مصر احتفالًا بتأهل المنتخب للمونديال

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مصراوي Masrawy

​برج خليفة الإماراتي يكتسي بألوان علم احتفالًا بتأهل للمونديال

10:38 م الأحد 08 أكتوبر 2017

​برج خليفة الإماراتي يكتسي بألوان علم مصر احتفالًا بتأهل المنتخب للمونديال

​برج خليفة الإماراتي يكتسي بألوان علم مصر

(مصراوي):

قدمت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التهنئة إلى الشعب المصري بتأهل منتخبه الوطني إلى مونديال بروسيا 2018، حيث اكتسى "برج خليفة" بألوان علم مصر -حسبما ذكرت قناة العربية .

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح ، الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في .

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.

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مصراوي Masrawy

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