​برج خليفة الإماراتي يكتسي بألوان علم مصر احتفالًا بتأهل المنتخب للمونديال

(مصراوي):

قدمت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التهنئة إلى الشعب المصري بتأهل منتخبه الوطني إلى مونديال كأس العالم بروسيا 2018، حيث اكتسى "برج خليفة" بألوان علم مصر -حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.