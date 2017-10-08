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"مصر في كأس العالم" يتصدر تويتر في قطر

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مصراوي Masrawy

" في " يتصدر تويتر في قطر

10:53 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مصر في كأس العالم

كتبت - مها صلاح الدين:

تصدر هاشتاج (#مصر_في_كأس_العالم) المركز الأول في قائمة الأكثر انتشارا بين الكلمات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في قطر.

وقدم عدد من المواطنين القطريين، التهنئة للشعب المصري، بعد صعود المصري لكأس العالم، واعتبروه مونديال تاريخي.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في ، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

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