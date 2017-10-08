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"مصر للطيران" تستعد لتنظيم رحلات جوية لمؤازرة المنتخب في مونديال روسيا

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مصراوي Masrawy

" للطيران" تستعد لتنظيم رحلات جوية لمؤازرة في مونديال

10:48 م الأحد 08 أكتوبر 2017

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

أعلنت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، أن الشركة تدرس تشغيل رحلات جوية إلى روسيا لنقل الجماهير المصرية، لمؤازرة المنتخب المصري مع انطلاق مباريات ، سواء بالخط المباشرة في حال استئناف الرحلات أو عن طريق الترانزيت لأقرب دولة ومنها إلى موسكو، أو عن طريق رحلات خاصة يتم الموافقة عليها.

وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أنه في حال عدم استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو ستقوم الشركة بنقل الجماهير باعتبارها الراعي الرسمي للمشجع المصري إلى تركيا أو دبي ومنها إلى موسكو، موضحة أن مدة السفر بين القاهرة وموسكو تستغرق 4 ساعات.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الوطنية قامت بنقل الجماهير المصرية في العديد من المحافل الدولية، لمؤازرة المنتخب الوطني والتي كان آخرها المشاركة في بطولة افريقيا الأخيرة والتي أقيمت بدولة الجابون.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، هنأ الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عاماً، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان قد فاز مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الاحد.

 

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مصراوي Masrawy

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