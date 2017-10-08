​الأزهر يهنئ الشعب بالتأهل لكأس العالم بروسيا

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، مشاركته أبناء الشعب المصري فرحتهم بصعود المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم "٢٠١٨".

وقدم الأزهر، في بيان له، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تلك المنافسات رغم دلالاتها الرمزية، إلا أنها باتت تشكل لحظات مهمة لبعث روح التكاتف والاصطفاف الوطني ونشر الأمل والفرحة في نفوس الشعب المصري، وهو ما يتوجب استثماره والبناء عليه، من أجل رفع راية مصر عالية خفاقة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.