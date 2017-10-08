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​الأزهر يهنئ الشعب بالتأهل لكأس العالم بروسيا

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مصراوي Masrawy

​الأزهر يهنئ الشعب بالتأهل لكأس العالم بروسيا

10:41 م الأحد 08 أكتوبر 2017

​الأزهر يهنئ الشعب بالتأهل لكأس العالم بروسيا

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، مشاركته أبناء الشعب المصري فرحتهم بصعود الوطني لكرة القدم إلى نهائيات "٢٠١٨".

وقدم الأزهر، في بيان له، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، مؤكدًا أن تلك المنافسات رغم دلالاتها الرمزية، إلا أنها باتت تشكل لحظات مهمة لبعث روح التكاتف والاصطفاف الوطني ونشر الأمل والفرحة في نفوس الشعب المصري، وهو ما يتوجب استثماره والبناء عليه، من أجل رفع راية عالية خفاقة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في ، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.

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مصراوي Masrawy

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