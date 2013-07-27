روبينيو: مواجهة فالنسيا صعبة

(إفي) - قال المهاجم البرازيلي روبينيو أن المباراة الافتتاحية لبطولة جينيس إنترناشونال شامبيونز كاب الودية التي سيخوضها فريقه إي سي ميلان مساء اليوم في ملعب ميستايا أمام فالنسيا ستكون "صعبة"، إلا أنه أكد رغبة الـ"روسونيري" في الفوز.

وتعد هذه المباراة أول زيارة في تاريخ ميلان إلى ملعب ميستايا، حيث لم يسبق أن التقى الفريقان على صعيد المنافسات الدولية.

وقال روبينيو "اللعب أمام فالنسيا سيكون صعبا، إنه ملعب رائع والجمهور لا يتوقف عن التشجيع، ستكون مباراة ممتازة في واحد من أهم استادات إسبانيا".

وستكون مباراة الليلة الأولى والوحيدة التي تلعب في البطولة الودية بأوروبا حيث ستستكمل باقي المباريات في الولايات المتحدة بمشاركة فرق مثلي تشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلانو ويوفنتوس وإيفرتون ولوس أنجليس جالاكسي.

وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق ببطولة للاعداد إلا أن روبينيو أكد أن الفريق يدافع عن قميص ميلان لذا سيتم التعامل مع كل المباريات بجدية حيث قال "حتى لو لم نكن على المستوى البدني المطلوب فإننا نرغب في الفوز".