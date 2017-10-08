جماهير أسيوط في الميادين احتفالاً بالتأهل للمونديال
جماهير أسيوط في الميادين احتفالاً بالتأهل للمونديال
10:57 م الأحد 08 أكتوبر 2017
التأهل لكاس العالم
أسيوط - أسامة صديق:
شهدت شوارع محافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، خروج الآلاف إلى الشوارع والميادين احتفالاً بتأهل مصر للمونديال.
وكانت مقاهي وكافيتريات ومراكز شباب ونوادي ونقابات المحافظة، امتلأت لمشاهدة المباراة، وارتفعت الهتافات مع الهدف الأول لمحمد صلاح، وبعد أن ساد الحزن وخيمت الدهشة التي ارتسمت على وجوه المشجعين، جاءت ضربة الجزاء الناجحة لمحمد صلاح لتعيد الحياة للجماهير وتعلن تأهل مصر لروسيا 2018.
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