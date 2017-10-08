أخبار عاجلة

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا» -
السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي -
وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا -
عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء -
غدا تكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 -
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه -
بشرى شلش: حديث الرئيس حول ملف حقوق الإنسان يتفق مع رؤية حزب المحافظين -
الأخبار - بعثة صندوق النقد الدولي تجتمع بالقاهرة لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - وزير الأوقاف يعلن اليوم تفاصيل خطط الوزارة الدعوية -
الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جماهير أسيوط في الميادين احتفالاً بالتأهل للمونديال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جماهير أسيوط في الميادين احتفالاً بالتأهل للمونديال

10:57 م الأحد 08 أكتوبر 2017

جماهير أسيوط في الميادين احتفالاً بالتأهل للمونديال

التأهل لكاس العالم

أسيوط - أسامة صديق:

شهدت شوارع محافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، خروج الآلاف إلى الشوارع والميادين احتفالاً بتأهل للمونديال.

وكانت مقاهي وكافيتريات ومراكز شباب ونوادي ونقابات المحافظة، امتلأت لمشاهدة المباراة، وارتفعت الهتافات مع الهدف الأول لمحمد صلاح، وبعد أن ساد الحزن وخيمت الدهشة التي ارتسمت على وجوه المشجعين، جاءت ضربة الجزاء الناجحة لمحمد صلاح لتعيد الحياة للجماهير وتعلن تأهل مصر لروسيا 2018.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. كفر الشيخ تحتفل بالصعود لكأس العالم

    أخبار

  • والد" النني" عقب الصعود: "ولادنا رجالة وهيفرحونا في كاس العالم"

    أخبار

  • بالصور.. ديوان الغربية يتزين بالأنوار احتفالاً بالتأهل للمونديال

    أخبار

  • بالصور.. أبناء الأقصر يرقصون احتفالاً بالصعود للمونديال

    أخبار

إعلان

a6f1f8aa6c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب