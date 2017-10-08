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بالصور.. كفر الشيخ تحتفل بالصعود لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. كفر الشيخ تحتفل بالصعود لكأس العالم

10:56 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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والد" النني" عقب الصعود: "ولادنا رجالة وهيفرحونا في كاس العالم"

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

انطلقت الاحتفالات في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ عقب إعلان صعود الوطني لكأس العالم ٢٠١٨، بالفوز على المنتخب الكونغولي في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وطافت مسيرات الدفوف والسيارات في أنحاء شوارع مدن ومراكز المحافظة، وحمل المئات الأعلام، ورددوا الهتافات فرحة بالتأهل.

وحقق المنتخب الوطني اليوم فوزًا صعبًا على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في التصفيات المؤهلة لبطولة روسيا ٢٠١٨.​

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مصراوي Masrawy

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