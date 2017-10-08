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والد" النني" عقب الصعود: "ولادنا رجالة وهيفرحونا في كاس العالم"

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مصراوي Masrawy

والد" النني" عقب الصعود: "ولادنا رجالة وهيفرحونا في كاس العالم"

10:50 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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بالصور.. ديوان الغربية يتزين بالأنوار احتفالاً بالتأهل للمونديال

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بالصور.. ديوان الغربية يتزين بالأنوار احتفالاً بالتأهل للمونديال

الغربية – مروة شاهين:

عبر الكابتن ناصر النني والد "محمد النني" لاعب منتخب ، عن فرحته بانتصار منتخب مصر على الكونغولي بنتيجة 2 -1، والتأهل رسميًا إلى بروسيا 2018 .

وأوضح والد النني، أنه رقص فور انتهاء صفارة حكم المباراة فرحًا بالتأهل إلى المونديال بعد غياب أكثر من 27 سنة، وتابع: "الحمد لله ربنا نصرنا.. ورجالتنا هيفرحونا في كاس العالم".

وتحولت شوارع مدينة المحلة إلى فرحة عارمة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين فرحًا بنجلهم وتأهله برفقه زملائه من لاعبي المنتخب إلى كأس العالم.

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مصراوي Masrawy

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