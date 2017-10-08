والد" النني" عقب الصعود: "ولادنا رجالة وهيفرحونا في كاس العالم"

الغربية – مروة شاهين:

عبر الكابتن ناصر النني والد "محمد النني" لاعب منتخب مصر، عن فرحته بانتصار منتخب مصر على المنتخب الكونغولي بنتيجة 2 -1، والتأهل رسميًا إلى كأس العالم بروسيا 2018 .

وأوضح والد النني، أنه رقص فور انتهاء صفارة حكم المباراة فرحًا بالتأهل إلى المونديال بعد غياب أكثر من 27 سنة، وتابع: "الحمد لله ربنا نصرنا.. ورجالتنا هيفرحونا في كاس العالم".

وتحولت شوارع مدينة المحلة إلى فرحة عارمة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين فرحًا بنجلهم وتأهله برفقه زملائه من لاعبي المنتخب إلى كأس العالم.