بالصور.. ديوان الغربية يتزين بالأنوار احتفالاً بالتأهل للمونديال
بالصور.. ديوان الغربية يتزين بالأنوار احتفالاً بالتأهل للمونديال
10:44 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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والد" النني" عقب الصعود: "ولادنا رجالة وهيفرحونا في كاس العالم"
الغربية - مروة شاهين:
تجمع الآلاف من أهالي مدينة طنطا أمام ديوان محافظة الغربية الذي تزين بالأنوار احتفالاً بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.
وانطلق الأهالي في مسيرات بالشوارع والميادين معبرين عن فرحتهم بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني مساء اليوم على نظيره الكونغولي.
وحقق المنتخب الوطني اليوم فوزًا صعبًا على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم روسيا ٢٠١٨.
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