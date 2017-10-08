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بالصور.. أبناء الأقصر يرقصون احتفالاً بالصعود للمونديال

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أبناء الأقصر يرقصون احتفالاً بالصعود للمونديال

10:42 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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والد" النني" عقب الصعود: "ولادنا رجالة وهيفرحونا في كاس العالم"

الأقصر - محمد محروس :

خرج الآلاف من أهالي محافظة الأقصر إلى الشوارع والميادين للاحتفال بفوز المصري علي نظيره الكونغو والتأهل لكأس العالم 2018.

ورفع المحتفلون، الأعلام المصرية ورددوا الهتافات الوطنية، كما زينت الألعاب النارية سماء المدينة.
وتأهل المنتخب المصري إلى 2018 في روسيا بعدما تفوق على نظيره الكونغولي بهدفين لواحد في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتفوق منتخب على الكونغو بسيناريو قاتل بعدما ساد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حتى الدقيقة 93 ليدرك محمد صلاح هدف الانتصار من ركلة جزاء صعدت بمصر للمونديال.

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