هيثم الحريري يتقدم بمقترح لحل أزمة نقص مدرسي اللغات بالمدارس

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تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، بمقترح لوزير التربية والتعليم بشأن عجز عدد المدرسين في تدريس اللغة الأجنبية الثانية (الألماني والإيطالي والإسباني والفرنسي)، لافتًا إلى النقص الشديد يرجع إلى عدم تعيين مدرسين، وإيقاف التعاقد بالحصة.

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وأوضح أنه ترتب على ذلك الأمر أن الطالب لم يعد له الحق الكامل في اختيار اللغة المفضلة له، وتم وضع ضوابط لتحديد العدد طبقًا للمجموع بسبب قلة عدد الفصول ونقص المدرسين، مطالبًا بالسماح للطلاب باختيار المادة المفضلة لهم بغض النظر عن النقص في أعداد المدرسين مع إقرار ولي الأمر بذلك، والموافقة على عمل بروتوكول مع السفارات الأجنبية لإيفاد مدرسين لتدريس هذه المناهج بدون تحميل الدولة أعباء مالية.