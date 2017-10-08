أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هيثم الحريري يتقدم بمقترح لحل أزمة نقص مدرسي اللغات بالمدارس

Google+ Print
هيثم الحريري يتقدم بمقترح لحل أزمة نقص مدرسي اللغات بالمدارس هيثم الحريري يتقدم بمقترح لحل أزمة نقص مدرسي اللغات بالمدارس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، بمقترح لوزير التربية والتعليم بشأن عجز عدد المدرسين في تدريس اللغة الأجنبية الثانية (الألماني والإيطالي والإسباني والفرنسي)، لافتًا إلى النقص الشديد يرجع إلى عدم تعيين مدرسين، وإيقاف التعاقد بالحصة.

شاهد أيضا

وأوضح أنه ترتب على ذلك الأمر أن الطالب لم يعد له الحق الكامل في اختيار اللغة المفضلة له، وتم وضع ضوابط لتحديد العدد طبقًا للمجموع بسبب قلة عدد الفصول ونقص المدرسين، مطالبًا بالسماح للطلاب باختيار المادة المفضلة لهم بغض النظر عن النقص في أعداد المدرسين مع إقرار ولي الأمر بذلك، والموافقة على عمل بروتوكول مع السفارات الأجنبية لإيفاد مدرسين لتدريس هذه المناهج بدون تحميل الدولة أعباء مالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا

عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء

عضو «قومي مكافحة الإرهاب»: يجب مصادرة أموال الإرهاب لأسر الشهداء