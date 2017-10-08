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الإبراشي: «ربنا أبكانا حزنا ثم فرحا عشان تكون السعادة مُضاعفة» (فيديو)

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الإبراشي: «ربنا أبكانا حزنا ثم فرحا عشان تكون السعادة مُضاعفة» (فيديو) الإبراشي: «ربنا أبكانا حزنا ثم فرحا عشان تكون السعادة مُضاعفة» (فيديو)

التحرير

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أعرب الإعلامي وائل الإبراشي، عن فرحته بصعود الوطني لمونديال 2018، بعد غياب دام 28 عامًا، بعد تغلبه على الكونغو بهدفين لواحد، أحرزهما محمد صلاح.

وقال الإبراشي، خلال برنامجه «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، «الفرحة عمت كل أنحاء ، كل مواطن مصري بكى أكثر من مرة، بكى فرحًا ثم حزنًا ثم فرحًا من جديد، ودي كانت مشيئة ربنا عشان تبقى السعادة مُضاعفة».

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أضاف: «إحنا نستحق نكون في ، زي ما نستحق أننا نكون بين الدول المتقدمة، الناس محتاجة إن اسم مصر يعلو، إحنا نستحق أن نفرح».

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