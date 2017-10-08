الإبراشي: «ربنا أبكانا حزنا ثم فرحا عشان تكون السعادة مُضاعفة» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب الإعلامي وائل الإبراشي، عن فرحته بصعود المنتخب الوطني لمونديال روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عامًا، بعد تغلبه على الكونغو بهدفين لواحد، أحرزهما محمد صلاح.

وقال الإبراشي، خلال برنامجه «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، «الفرحة عمت كل أنحاء مصر، كل مواطن مصري بكى أكثر من مرة، بكى فرحًا ثم حزنًا ثم فرحًا من جديد، ودي كانت مشيئة ربنا عشان تبقى السعادة مُضاعفة».

شاهد أيضا

أضاف: «إحنا نستحق نكون في كأس العالم، زي ما نستحق أننا نكون بين الدول المتقدمة، الناس محتاجة إن اسم مصر يعلو، إحنا نستحق أن نفرح».