روبينيو: 2014 ستكون الأفضل لي

ينتظر البرازيلي روبينيو مهاجم ميلان أن يكون الموسم الجديد الأفضل له مع ميلان بعد تجديد تعاقده مع الفريق.

وجدد ميلان تعاقده مع المهاجم البرازيلي حتى عام 2016، بعدما اتفقا على تخفيض راتبه.

وقال روبينيو في مؤتمر صحفي: "سعيد برغبة ميلان في تجديد تعاقدي، والآن أتمنى أن يكون هذا عامي الأفضل مع ميلان".

وتابع "هذا العام أيضا هام بالنسبة لي بسبب كأس العالم، فدائما كنت أقول أن ميلان فريق يجب أن تلعب فيه لعشرة أعوام".

يذكر أن ميلان حاول بيع روبينيو إلى سانتوس البرازيلي، إلا أن المطالب المادية للروسونيري حالت دون إتمام الصفقة.