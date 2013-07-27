أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روبينيو: 2014 ستكون الأفضل لي

Google+ Print
روبينيو: 2014 ستكون الأفضل لي روبينيو: 2014 ستكون الأفضل لي

ينتظر البرازيلي روبينيو مهاجم ميلان أن يكون الموسم الجديد الأفضل له مع ميلان بعد تجديد تعاقده مع الفريق.

وجدد ميلان تعاقده مع المهاجم البرازيلي حتى عام 2016، بعدما اتفقا على تخفيض راتبه.

وقال روبينيو في مؤتمر صحفي: "سعيد برغبة ميلان في تجديد تعاقدي، والآن أتمنى أن يكون هذا عامي الأفضل مع ميلان".

وتابع "هذا العام أيضا هام بالنسبة لي بسبب كأس العالم، فدائما كنت أقول أن ميلان فريق يجب أن تلعب فيه لعشرة أعوام".

يذكر أن ميلان حاول بيع روبينيو إلى سانتوس البرازيلي، إلا أن المطالب المادية للروسونيري حالت دون إتمام الصفقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع