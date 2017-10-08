زعيم حماس يحتفل مع أهالي غزة بتأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا

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(مصراوى):

قالت وكالة "معًا" الفلسطينية، إن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية احتفل مع أهال غزة بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، حاملا بيده العلم المصري.

وتابع آلاف الفلسطينيون بفرح منقطع النظير تأهل منتخب مصر إلى كاس العالم, اليوم الأحد، حيث أفادت الوكالة بأن العديد من الشباب الفلسطيني تابع بشغف، في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبارة منتخب مصر ونظيره الكونغولي، أمام الشاشات.

كما أكدت الوكالة الفلسطينية أن منتخب مصر صعق نظيره الكونغو في الوقت بدل الضائع وخطف الفوز بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى نهائيات كاس العالم بعد غياب 28 سنة.

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عاماً، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان قد فاز مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الاحد.