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زعيم حماس يحتفل مع أهالي غزة بتأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا

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مصراوي Masrawy

زعيم حماس يحتفل مع أهالي غزة بتأهل منتخب إلى مونديال

10:24 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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(مصراوى):

قالت وكالة "معًا" الفلسطينية، إن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية احتفل مع أهال غزة بتأهل منتخب مصر إلى ، حاملا بيده العلم المصري.

وتابع آلاف الفلسطينيون بفرح منقطع النظير تأهل منتخب مصر إلى كاس العالم, اليوم الأحد، حيث أفادت الوكالة بأن العديد من الشباب الفلسطيني تابع بشغف، في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبارة منتخب مصر ونظيره الكونغولي، أمام الشاشات.

كما أكدت الوكالة الفلسطينية أن منتخب مصر صعق نظيره الكونغو في الوقت بدل الضائع وخطف الفوز بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى نهائيات كاس العالم بعد غياب 28 سنة.

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح ، الشعب المصري على الإنجاز الذى حققه الوطني لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل في روسيا.

يشار إلى أن منتخب مصر تأهل إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة بعد غياب دام 28 عاماً، وذلك بعد تصدرها مجموعتها برصيد 12 نقطة.

وكان قد فاز مصر على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الاحد.

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مصراوي Masrawy

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