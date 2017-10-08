ساويرس بعد تأهل مصر لكأس العالم: "اللي مش فرحان يرمي نفسه في النيل"
ساويرس بعد تأهل مصر لكأس العالم: "اللي مش فرحان يرمي نفسه في النيل"
10:27 م الأحد 08 أكتوبر 2017
نجيب ساويرس
كتب - عبد الله قدري:
هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، الشعب المصري بصعود المنتخب إلى نهائيات كأس العالم في روسيا بعد الفوز على منتخب الكونغو.
وقال ساويرس في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مليون مبروك .. يا نهار أبيض".
وأضاف: "بصراحة فرحان جدا واللي مش فرحان النهاردة بصراحة يروح يرمي نفسه في النيل ومش هنزعل عليه :))".
وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.
ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.
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