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بالصور والفيديو.. أبناء بني سويف يحتفلون بالصعود لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور والفيديو.. أبناء بني سويف يحتفلون بالصعود لكأس العالم

10:39 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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بالصور.. "كفر البطيخ" ترقص ابتهاجًا بتأهل لكأس العالم

بني سويف ــ أحمد كامل:

احتفل الآلاف من أهالي محافظ بني سويف، مساء اليوم الأحد، بفوز المصري على المنتخب الكونغولي بهدفين مقابل هدف، وصعود مصر لنهائيات بروسيا.

ورفع الأهالي أعلام مصر وسط الهتافات والألعاب النارية بميادين المحافظة، وترديد الأغاني الوطنية تعبيرًا عن فرحتهم.

وتجمع المواطنون بميدان الزراعيين بوسط مدينة بني سويف، وسط تأمين من قوات الشرطة بمديرية الأمن وسيارات الإسعاف.

وشارك محافظ بني سويف، الجماهير مشاهدتها لهذه المباراة التاريخية بنادي الإدارة المحلية، وسط حشد كبير من المواطنين الذين تنفسوا الصعداء مع هدف محمد صلاح الثاني وانطلاق صافرة حكم المباراة، بميلاد جيل جديد عالمي سيشارك في مونديال 2018.

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