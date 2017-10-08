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بالصور.. "كفر البطيخ" ترقص ابتهاجًا بتأهل مصر لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "كفر البطيخ" ترقص ابتهاجًا بتأهل لكأس العالم

10:31 م الأحد 08 أكتوبر 2017

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دمياط - محمد إبراهيم:

احتفل المئات من أهالي مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، مسقط رأس الحارس الدولي عصام الحضري، مساء اليوم الأحد، ابتهاجًا بفوز منتخب مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف وتأهله لمنافسات بروسيا.

ورفع الشباب، أعلام مصر في منطقة المحطة، بينما جابت السيارات بمكبرات الصوت في الشوارع العامة وسط هزيج الأغاني الوطنية، مرددين هتافات: "بنحبك يا حضري" و"والله وعملوها الرجالة"، بينما رقص بعض الموجودين ابتهاجًا بالفوز.

وفي مركز شباب كفر البطيخ، شارك عدد من الأهالي في توزيع الحلوى على الموجودين، بينما احتفلت أسرة الحضري بالفوز في أحد الكافيهات، التي يملكها شقيق الحارس الدولي بمدينة دمياط الجديدة.

وهنأت الحاجة فتحية، والدة الحضري، في تصريح لـ"مصراوي" المصريين بالفوز الثمين، وقالت إنها كانت تدعو الله أن يحقق أمنية ابنها بالتأهل إلى كأس العالم، وأضافت "ربنا كرمنا.. وكل ولادي.. والحمد لله على الفرحة".

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