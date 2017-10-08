خاص| شاهد.. ميمي الشربيني يعلق على هدف محمد صلاح.. كبير المعلقين يبكي

الدقهلية - رامي القناوي:

"عملها محمد صلاح وفرح الملايين".. هكذا كانت كلمات المعلق الرياضي الكبير الكابتن ميمي الشربيني، باكيًا من فرحته على تأهل منتخب مصر لكأس العلم بروسيا 2018.

" مصراوي" انتقل إلى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية ليصطحب الكابتن ميمي الشربيني لمتابعة 90 دقيقة أشغال شاقة كروية كما وصفها كبير المعلقين.

الشربيني الذي فضّل متابعة المباراة داخل شقة صغيرة يمتلكها بمنطقة العاشر بمدينة جمصة بصحبة صديق عمرة نبيل ثابت، ظل طوال المباراة متابعًا منصتًا حابسا لأنفاسه، حتى انتهت المباراة بضحكاته "راحت عليك يا مجدي يا عبد الغني".

يقول الكابتن ميمي الشربيني إن الشعب المصري محب للكرة ويتمنى مشاهدة المنتخب في كأس العالم، وفرحة اليوم ليس لها مثيل بعد فترة طويلة ابتعدنا خلالها عن الصعود.

وأضاف الشربيني في حديثه لـ"مصراوي" عقب المباراة، أن كرة القدم أصبحت مادة دسمة لإسعاد الملايين، وعندها ينسى الجميع مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.

وتمنى الشربيني، التوفيق للمنتخب المصري في رحلته لكأس العالم قائلا: "أخيرًا كسرنا عقدة مجدى عبدالغني بعد فترة طويلة" مشيرًا إلى أن الكرة الأفريقية تطورت بشكل كبير في الوقت الحالي، وأصبح حلمًا لأي فريق أفريقي أن ينتصر على المنتخب المصري.

وانتهت المباراة بإحراز اللاعب محمد صلاح هدف النهاية من ضربة جزاء وفرحة الجماهير بالصعود لكأس العالم.