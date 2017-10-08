بالألعاب النارية.. مشجعو المنصورة يحتفلون بالصعود لكأس العالم
بالألعاب النارية.. مشجعو المنصورة يحتفلون بالصعود لكأس العالم
10:27 م الأحد 08 أكتوبر 2017
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بالصور.. "كفر البطيخ" ترقص ابتهاجًا بتأهل مصر لكأس العالم
الدقهلية - رامي القناوي:
أطلق عدد من مشجعي منتخب مصر بمدينة المنصورة، مساء اليوم الأحد، الألعاب النارية في الهواء ابتهاجًا بفوز المنتخب المصري على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.
وسادت حالة من الفرحة، أهالي محافظة الدقهلية المترددين على المقاهي، وانطلق البعض في الشوارع رافعين علم مصر ومرددين الأغاني الوطنية احتفالاً بالنصر.
واحتشد الآلاف بميدان الشهداء بشارع الجيش بمدينة المنصورة، عقب نهاية المباراة للاحتفال بفوز المنتخب، وسط ترديد للأغاني الوطنية.
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