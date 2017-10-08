أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تبدأ عملية استعادة القائم من داعش الإرهابي -
الأخبار - العبادي يرفض مقترح استفتاء كردستان العراق ويصر على إلغاءه -
الأخبار - برلمان كردستان يبحث اليوم تعليق ولاية مسعود برزاني -
الأخبار - مجلس النواب الأمريكي يصوت على عقوبات جديدة على إيران -
30 قتيلا و40 مصابا في انفجار بمصنع للألعاب النارية بإندونيسيا -
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا -
إصابة ثلاثة أشخاص في تفجير شمالي بغداد -
تعرف على معادلة أينشتاين لحياة سعيدة والمبلغ الذي بيعت به -
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية -
لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. وفد من الأزهر يزور كنيسة في بني سويف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

المواطنين يحتشدون في شوارع القليوبية احتفالًا بـ«المونديال» (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - علاء النجار وهيثم بطاح

خرج المئات من أهالى محافظة القليوبية إلى الشوارع عقب انتهاء مباراة الوطني وظيره الكونغولي.

وحمل الشباب بالميادين العامة أعلام مرددين الشعارات والأغانى الوطنية، مؤكدين فرحتهم بفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى في 2018، بعد غياب 28 عاما.

0cc9f4b986.jpg

شاهد أيضا

وتابع الأهالي المباراة باستاد بنها والمقاهى والكافيهات على مستوى المحافظة، وسط أجواء فرحة ودعاء للمنتخب المصري بالفوز حتي حقق الله الدعاء ووفق المنتخب بالفوز بالهدفين ليصعد إلى تصفيات كأس العالم بروسيا.

4e01bc3dbb.jpg

وغاب محافظ القليوبية اللواء مححود عشماوي عن الاحتفال الذي أعد بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي، فيما شاركت نجوى العشيري رئيس مدينة بنها، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود السبروت وكيل المديرية المواطنين فرحتهم بالفوز.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب