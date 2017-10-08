المواطنين يحتشدون في شوارع القليوبية احتفالًا بـ«المونديال» (صور)

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كتب - علاء النجار وهيثم بطاح

خرج المئات من أهالى محافظة القليوبية إلى الشوارع عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطني وظيره الكونغولي.

وحمل الشباب بالميادين العامة أعلام مصر مرددين الشعارات والأغانى الوطنية، مؤكدين فرحتهم بفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى كأس العالم في روسيا 2018، بعد غياب 28 عاما.

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وتابع الأهالي المباراة باستاد بنها والمقاهى والكافيهات على مستوى المحافظة، وسط أجواء فرحة ودعاء للمنتخب المصري بالفوز حتي حقق الله الدعاء ووفق المنتخب بالفوز بالهدفين ليصعد إلى تصفيات كأس العالم بروسيا.

وغاب محافظ القليوبية اللواء مححود عشماوي عن الاحتفال الذي أعد بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي، فيما شاركت نجوى العشيري رئيس مدينة بنها، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود السبروت وكيل المديرية المواطنين فرحتهم بالفوز.