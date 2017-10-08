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رد فعل مذيعة «BBC» بعد هدف «صلاح».. وضيفها: «سيناريو هوليوودي» (فيديو)

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رد فعل مذيعة «BBC» بعد هدف «صلاح».. وضيفها: «سيناريو هوليوودي» (فيديو) رد فعل مذيعة «BBC» بعد هدف «صلاح».. وضيفها: «سيناريو هوليوودي» (فيديو)

التحرير

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عبّرت مذيعة بقناة «BBC عربي»، عن فرحتها بصعود الوطني لمونديال 2018، بعد غياب دام 28 عامًا، بعد تغلبه على الكونغو بهدفين لواحد، أحرزهما محمد صلاح، حيث تلقت الخبر مفاجئًا على الهواء.

وبينما تقول: «الوقت الأصلي لمباراة والكونغو انتهى، وبدأنا في الوقت الإضافي»، أخبرها أحد معدي القناة بهدف المنتخب الوطني الثاني، فقالت بفرحة شديدة: «مصر جابت جول، أصبحنا اثنين مقابل واحد، لا أحد اليوم يهتم بأي خبر غير مشاهدة هذه المباراة».

فيما قال ضيفها: «هذا السيناريو يُكتب فقط في هوليوود، ومن المؤكد أن الوطن العربي بأسره في حالة فرح، هذا إنجاز يُسعد الجميع، وألف مبروك لمصر وللعرب، مصر دائمًا ما تقع عند الحاجز الأخير، لكنها نجحت هذه المرة».

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وعرضت «BBC» مشاهد لفرحة المصريين، فيما علّقت المذيعة: «فرحة عارمة تجتاح المصريين، ألف مبروك لكل المصريين».

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التحرير

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