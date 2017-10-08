احتفالات المنتخب تُوقف الحركة المرورية بشوارع المهندسين

كتب - أحمد السيد:

قال مصدر بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن الحركة المرورية توقفت تمامًا بشارع جامعة الدول العربية والشوارع المتفرعة بالمهندسين.

وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه-؛ اليوم الأحد، أن آلاف المواطنين انتشروا بشارع جامعة الدول العربية للاحتفال بفوز المنتخب المصري بعد التأهل لكأس العالم.

وأفاد المصدر، بأن الإدارة تقوم بالتعامل مع الكثافات المرورية من خلال الخطة التنسيقية التي وضعتها الإدارة من خلال توفير طرق بديلة لمحاولة سحب تلك الكثافات لتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها بعد توقفها بشكل كامل بشارع جامعة الدول العربية والشوارع المتفرعة بالمهندسين.