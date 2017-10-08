احتفالات المنتخب تُوقف الحركة المرورية بشوارع المهندسين
احتفالات المنتخب تُوقف الحركة المرورية بشوارع المهندسين
10:09 م الأحد 08 أكتوبر 2017
فرحة الجماهير في الشارع
كتب - أحمد السيد:
قال مصدر بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن الحركة المرورية توقفت تمامًا بشارع جامعة الدول العربية والشوارع المتفرعة بالمهندسين.
وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه-؛ اليوم الأحد، أن آلاف المواطنين انتشروا بشارع جامعة الدول العربية للاحتفال بفوز المنتخب المصري بعد التأهل لكأس العالم.
وأفاد المصدر، بأن الإدارة تقوم بالتعامل مع الكثافات المرورية من خلال الخطة التنسيقية التي وضعتها الإدارة من خلال توفير طرق بديلة لمحاولة سحب تلك الكثافات لتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها بعد توقفها بشكل كامل بشارع جامعة الدول العربية والشوارع المتفرعة بالمهندسين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
كثافات مرورية مرتفعة بشوارع القاهرة والجيزة احتفالًا بفوز المنتخب
-
بالصور.. إصابة فتاة صدمتها سيارة أثناء الاحتفال بفوز المنتخب بوسط
-
عاطل يغافل أحد المصلين ويسرق حقيبته بمسجد الاستقامة في الجيزة
-
فتح أبواب استاد برج العرب لحضور مباراة مصر والكونغو ابتداء من 11 ظهر
إعلان
إعلان