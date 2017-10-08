​وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان السيسي بتأهل المنتخب لمونديال روسيا

كتب- مصطفى المنشاوي:

هنأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر بفوز المنتخب المصري لكرة القدم ووصوله إلى نهائيات العالم المقررة بروسيا عام 2018.

وحقق المنتخب المصري لكرة القدم فوزًا غالياً على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت الليلة باستاد برج العرب، ليتأكد تأهل المنتخب المصري الى نهائيات كأس العالم بروسيا.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.