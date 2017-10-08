​احتفالات بميدان التحرير بعد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم

كتب- محمود أحمد:

توافد مئات المحتفلين على ميدان التحرير، احتفالا بتأهل المنتخب الوطني لنهائيات مونديال كأس العالم المقرر إقامته بروسيا 2018.

وأفاد مراسل مصراوي، أن مئات المواطنين احتشدوا في ميدان التحرير وسط القاهرة للاحتفال بتأهل المنتخب إلى كأس العالم، فيما تواجدت سيارات الإسعاف في أنحاء الميدان ومعها قوات الأمن لتأمين المحتفلين.

وألقت طائرات عسكرية أعلام مصر على المحتفلين، في الميدان وقدمت عروضاً جوية وسط أجواء احتفالية.

وتأهل المنتخب المصري لكرة القدم، رسمياً لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، بعد فوزه على منتخب الكونغو، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني بثمان نقاط ثم المنتخب الغاني برصيد ست نقاط ويتذيل المنتخب الكونغولي ترتيب المجموعة بنقطة.