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صاروخ من غزة يسقط جنوبي إسرائيل

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مصراوي Masrawy

صاروخ من غزة يسقط جنوبي إسرائيل

10:15 م الأحد 08 أكتوبر 2017

صاروخ من غزة يسقط جنوبي إسرائيل

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ)
سقط صاروخ اطلق من قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل، دون التسبب في إصابات أو أضرار.

وقال الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مجلس إشكول الإقليمي، حسبما ذكرت "صحيفة تايمز أوف إسرائيل “في موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة أنه في حين لم تعلن أي مجموعة على الفور عن إطلاق الصواريخ، فإن إسرائيل تحمل حماس المسؤولية عن كل الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة.

وفي الشهر الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في مجلس هوف عسقلان الإقليمي، مما أدى إلى ضربة إسرائيلية انتقامية ضد أهداف حماس في القطاع.

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