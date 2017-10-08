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أديب: «عندنا محمد صلاح الدين الأيوبي فاتح روسيا» (فيديو)

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أديب: «عندنا محمد صلاح الدين الأيوبي فاتح روسيا» (فيديو) أديب: «عندنا محمد صلاح الدين الأيوبي فاتح روسيا» (فيديو)

التحرير

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن فرحته بصعود الوطني لمونديال 2018، بعد غياب دام 28 عامًا، بعد تغلبه على الكونغو بهدفين لواحد، أحرزهما محمد صلاح.

وقال أديب، خلال برنامجه «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «ارفع راسك فوق أنت مصري.. إحنا المصريين يا ابني، النهاردة في عيد، وعندنا محمد صلاح الدين الأيوبي فاتح روسيا».

أضاف: «ربنا أراد أن الشعب ده يبات سعيد، إننا نروح روسيا، ربنا عالم بحالنا وظروفنا، ربنا كريم، ربنا مع اللي بيشتغلوا، كنا قاعدين ميتين بعد التعادل.. يا ترى أبطالنا كان إحساسهم إيه في الملعب».

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تابع: «جبنا النصر لمصر، ويا حنان يا منان زي ما خلصتنا من الإخوان خلصنا من مجدي اجوان».

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التحرير

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