أهالي الأقصر يحتشدون بالميادين احتفالا بـ«التأهل للمونديال»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

احتشد الآلاف من أهالي الأقصر اليوم الأحد في الشوارع احتفالًا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

وكان الآلاف من المواطنين اكتظوا في النوادي الشبابية والكافيهات، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي، والتي انتهت بنتيجة «2 – 1».

وتجمع الآلاف من أبناء مدينة الأقصر، في ميدان صلاح الدين، معبرين عن فرحتهم بالاحتفال بالألعاب النارية والرقص ودق الطبول احتفالًا بالفوز.

شاهد أيضا

فيما كثفت مديرية الأمن من تواجدها بالشوارع والميادين تحسبًا لوقوع أية مشكلات تعوق فرحة الأهالي بتأهل المنتخب لكأس العالم.