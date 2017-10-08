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أهالي الأقصر يحتشدون بالميادين احتفالا بـ«التأهل للمونديال»

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أهالي الأقصر يحتشدون بالميادين احتفالا بـ«التأهل للمونديال» أهالي الأقصر يحتشدون بالميادين احتفالا بـ«التأهل للمونديال»

التحرير

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احتشد الآلاف من أهالي الأقصر اليوم الأحد في الشوارع احتفالًا بتأهل الوطني لكرة القدم لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

وكان الآلاف من المواطنين اكتظوا في النوادي الشبابية والكافيهات، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي، والتي انتهت بنتيجة «2 – 1».

وتجمع الآلاف من أبناء مدينة الأقصر، في ميدان صلاح الدين، معبرين عن فرحتهم بالاحتفال بالألعاب النارية والرقص ودق الطبول احتفالًا بالفوز.

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فيما كثفت مديرية الأمن من تواجدها بالشوارع والميادين تحسبًا لوقوع أية مشكلات تعوق فرحة الأهالي بتأهل المنتخب لكأس العالم.

 

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التحرير

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